Дизайн сайта объявлений в Material Design

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок177 просмотров

Нужен очень качественный дизайн, с проработанными деталями в стиле Material Design.

Обязателен опыт работы в стиле Material Design, наличие портфолио и отзывов.

Структура сайта и функционал описаны в ТЗ во вложении.

Предлагайте цену и сроки.

8 лет назад
Dis555
Павел 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров