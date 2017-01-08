Дизайн сайта объявлений в Material Design

Нужно нарисовать дизайн одностраничника. Тема: медицинский центр - www.doverie-med.ru. Делаем отдельный лендинг, для продвижения программ наблюдения. Желательно, чтобы уже был опыт создания страниц в сфере медицина/фарм Цена - до 3000 рублей. Срок - 2 - 3 рабочих дня. Детали ...