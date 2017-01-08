Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Екатерина, я PR-менеджер компании Mothercare. Мы планируем выпустить эко-сумки, для этого нам нужен интересный дизайн. Наш логотип - основа, но он слишком простой. Мы бы хотели изменить его дизайн, при этом ...
Требуется дизайн для лендинга.
Нужно нарисовать дизайн одностраничника. Тема: медицинский центр - www.doverie-med.ru. Делаем отдельный лендинг, для продвижения программ наблюдения. Желательно, чтобы уже был опыт создания страниц в сфере медицина/фарм Цена - до 3000 рублей. Срок - 2 - 3 рабочих дня. Детали и порядок работы обсудим с кандидатом. Есть базовый Мокап, на который нужно ориентироваться. https://app.moqups.com/[email protected]/nQqEmuus77/edit/page/a3a093f08 Рассматриваем предложения.
Заявки фрилансеров
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