Требуется сделать дизайн по нарисованной структуре

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок257 просмотров

Требуется сделать дизайн лендинга мероприятия по нарисованной структуре(в приложении) соответствующий тз.

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1B9x38pD49Q7rn99P0LYFsxJieyMYCHVbAUKmvf2Nr80/edit?usp=sharing

Срок: 2-3 дня

Оплата: по факту либо БС.

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$40
3 дня
Исполнитель превзошел все ожидания. Отличная работа. Все точно и в срок. Дизайн превзошел все ожидания. Рекомендую и буду обращаться сам.
Отличный проект. Сотрудничеством очень доволен: быстрая оплата, предоставление всей необходимой информации, отличная коммуникация. Обращайтесь еще обязательно. Рекомендую Дмитрия как: порядочного, честного, пунктуального заказчика:)

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад