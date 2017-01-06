Необходимо сделать ре-дизайн сайта туристической компании. Во вложении скрин главной страницы действующего сайта. В заявках оставляйте стоимость отдельно за главную страницу и за внутренние страницы. Полное задание отправляем в личку.
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