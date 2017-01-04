Внести небольшие правки в дизайн wordpress и woo commerce

Приветствую. Есть сайт, который сделан на движке wordpress и с установленным плагином woo commerce.

Есть один маленький нюанс – вы должны быть из Беларуси, чтобы мы могли

оплатить вам вашу работу. Как минимум, у вас должен быть счет в РБ.

Такая вот у нас бухгалтерия)

Тз подробно можно увидеть тут. Некоторые вещи не критичны, некоторые наоборот)

https://drive.google.com/file/d/0B3D8-AQw-gbvTU1Yc3d2QWQxNjA/view?usp=sharing

просьба – пишите примерные срок и

стоимость работ.