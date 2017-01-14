Разработать дизайн

Только бюджетно. Оплата по факту

Как источники для вдохновенияhttp://www.servicebox.ru/Moskva/Sony/ и pedant.ru

1. Главная страница агрегатора сервисных центров сони. Агрегатор должен представлять из себя список сервисных центров.

В списке у каждого сервисного цента должно быть:

- рейтинг в звездочках

- Ссылка на отзывы

- кнопка или ссылка подробнее,при нажатии на которою посетитель переходит на карточку сервисного центра

- название сервисного центра

- надпись какой сервисный центр – «авторизованный», «специализированный»

- адрес сервисного центра (с указанием станции метро)

- кнопка «показать телефон» при нажатии на которую показывается телефон (как на авито)

Где то на главной должна быть возможность переключиться на другой город

В списке должна быть возможность фильтрации:

- тип сервисного центра «авторизованный», специализированный

- тип обслуживаемой техники – смартфоны, планшеты и тд

- тип фильтрации по рейтингу – «больше 4 звезд», «от 2 до 4 звезд», «меньше 2 звезд»

Где то независимо от всего списка должна быть кнопка оставить заявку (как на сервис боксе)

В левом верхнем углу (например там где у сервис бокса название сайта), должно быть написано «Рейтинг сервисных центров Sony». Под ним «сервисные центры по обслуживанию техники Sony в Москве».

Первые три сервисных центра должны быть выделены, и где то должна быть надпись «Рекомендуем в этом месяце». Ну и выделены как то должны быть на фоне остальных ( тут можете у букинг.ком посмотреть как они некоторые отели выделяют в списке, которые хотят продать).

2. Страница которая открывается при выборе какого либо сервисного центра

Информация вся та же самая что и в списке, номер должен быть закрыт кнопкой «показать номер)

Остальное место на странице должны занимать отзывы. То есть к карточке сервисного центра должно подгружаться два – четыре отзыва. Так же должна быть кнопка «посмотреть все отзывы»

3. Страница с отзывами.

Представляет из себя список отзывов (можно у йел.ру взять как образец)

Нужно что бы наверху можно было сортировать по дате, и по рейтингу