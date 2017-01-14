Добрый день! Требуется сделать дизайн сайта. Срок - 48 часов. Оплата - 5 000 рублей. Аванс - 1000 р. Структура сайта. https://classic.moqups.com/evgeny.evteev/6dcIcdPP/p:a66a9f742 Обязательные элементы дизайна. Страница главного одностраничного сайта;Страница ...
Разработать дизайн
Только бюджетно. Оплата по факту
Как источники для вдохновенияhttp://www.servicebox.ru/Moskva/Sony/ и pedant.ru
1. Главная страница агрегатора сервисных центров сони. Агрегатор должен представлять из себя список сервисных центров.
В списке у каждого сервисного цента должно быть:
- рейтинг в звездочках
- Ссылка на отзывы
- кнопка или ссылка подробнее,при нажатии на которою посетитель переходит на карточку сервисного центра
- название сервисного центра
- надпись какой сервисный центр – «авторизованный», «специализированный»
- адрес сервисного центра (с указанием станции метро)
- кнопка «показать телефон» при нажатии на которую показывается телефон (как на авито)
Где то на главной должна быть возможность переключиться на другой город
В списке должна быть возможность фильтрации:
- тип сервисного центра «авторизованный», специализированный
- тип обслуживаемой техники – смартфоны, планшеты и тд
- тип фильтрации по рейтингу – «больше 4 звезд», «от 2 до 4 звезд», «меньше 2 звезд»
Где то независимо от всего списка должна быть кнопка оставить заявку (как на сервис боксе)
В левом верхнем углу (например там где у сервис бокса название сайта), должно быть написано «Рейтинг сервисных центров Sony». Под ним «сервисные центры по обслуживанию техники Sony в Москве».
Первые три сервисных центра должны быть выделены, и где то должна быть надпись «Рекомендуем в этом месяце». Ну и выделены как то должны быть на фоне остальных ( тут можете у букинг.ком посмотреть как они некоторые отели выделяют в списке, которые хотят продать).
2. Страница которая открывается при выборе какого либо сервисного центра
Информация вся та же самая что и в списке, номер должен быть закрыт кнопкой «показать номер)
Остальное место на странице должны занимать отзывы. То есть к карточке сервисного центра должно подгружаться два – четыре отзыва. Так же должна быть кнопка «посмотреть все отзывы»
3. Страница с отзывами.
Представляет из себя список отзывов (можно у йел.ру взять как образец)
Нужно что бы наверху можно было сортировать по дате, и по рейтингу
Выбранный исполнитель
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