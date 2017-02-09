Необходимо подготовить дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок398 просмотров

Нужно подготовить 7 страниц дизайн-макетов интернет-магазина на базе сайта-донора с незначительными изменениями по дизайну относительно первоисточника. 

8 лет назад
RSergeyRA
Сергей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$80
5 дней
Отличный специалист, очень понравилось сотрудничество, поначалу было сложно с точки зрения что не было понимания в предпочтениях, зато потом все стало супер, очень понравились результаты, по последним эскизам даже сложно было найти что поправить, практически принято было без правок. Рената молодец!!!
Приятно работать. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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