Необходимо подготовить дизайн сайта

Отличный специалист, очень понравилось сотрудничество, поначалу было сложно с точки зрения что не было понимания в предпочтениях, зато потом все стало супер, очень понравились результаты, по последним эскизам даже сложно было найти что поправить, практически принято было без правок. Рената молодец!!!