Дизайн сайта-каталога

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Завершен45 заявок326 просмотров

Нужен дизайн сайта-каталога по гидромассажным ваннам. 

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Не интернет магазин. Без корзины и оформления заказа. Вместо этого форма всплывающая с отправкой контактных данных. Нужен приятный стандартный сайт. Сайты образцы дам. Примерное расположение элементов тоже 

8 лет назад
scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

eternalN
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$70
5 дней
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Быстро, качественно. Очень рекомендую Константина.
Коммуникабельный и хороший заказчик, четко и доходчиво объяснил задание. Было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

eternalN
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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