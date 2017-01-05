Дизайн Сайта (Танцевальная школа)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка299 просмотров

Здравствуйте. Нужно нарисовать дизайн для школы танцев. Есть прототип на котором указано что должно быть на сайте. 

Выполнить дизайн нужно до 7.01.2017 ( оплата на карту сбера, или любой другой способ)

Оплата яндекс деньгами или веб мани

8 лет назад
seriuslait
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

eternalN
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$250
7 дней
Спасибо Константину за сотрудничество. Работа выполнена раньше срока. К дополнительным переработкам отнесся с пониманием и сделал все, так как я хотел. Результатом сотрудничества доволен.
Алексей приятный заказчик, было понятное и адекватное тз! Оплата вовремя без задержек. Рекомендую без всяких вопросов.

Заявки фрилансеров

eternalN
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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