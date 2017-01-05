Дизайн Сайта (Танцевальная школа)

Здравствуйте. Нужно нарисовать дизайн для школы танцев. Есть прототип на котором указано что должно быть на сайте.

Выполнить дизайн нужно до 7.01.2017 ( оплата на карту сбера, или любой другой способ)

Оплата яндекс деньгами или веб мани