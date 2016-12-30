Необходимо создать "кликабельный" дизайн кнопки-ловушки для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка96 просмотров

Нужно сделать красивую, кликабельную кнопку вот сюда http://prntscr.com/die1hg

Суть этой кнопки такова: человек зашел на страничку схранением, полазил-посмотрел цены и его не устроило – дорого. А у нас на этот

случай есть супер дешевые помещения (морские контейнеры), и чел. Польстившись

на низкую стоимость кликает по этой кнопке.

Текст:

Не устроила цена? Унас есть и другие помещения -30%

ЖМИ

Дизайн проработайте сами пожалуйста, у вас отлично это получается. Главное, чтоб на кнопку нажимали почаще.

8 лет назад
intpereezd
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$8
1 день
Сотрудничаю с Василием уже не первый год, как обычно работа выполнена на 5 с плюсом. Всем рекомендую его как настоящего профи в своей области.
Давно сотрудничаем. Павел -- лучший заказчик с которым мне доводилось работать. Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад

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