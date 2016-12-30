Необходимо создать "кликабельный" дизайн кнопки-ловушки для сайта.

Нужно сделать красивую, кликабельную кнопку вот сюда http://prntscr.com/die1hg

Суть этой кнопки такова: человек зашел на страничку схранением, полазил-посмотрел цены и его не устроило – дорого. А у нас на этот

случай есть супер дешевые помещения (морские контейнеры), и чел. Польстившись

на низкую стоимость кликает по этой кнопке.

Текст:

Не устроила цена? Унас есть и другие помещения -30%

ЖМИ

Дизайн проработайте сами пожалуйста, у вас отлично это получается. Главное, чтоб на кнопку нажимали почаще.