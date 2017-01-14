Добрый день. Нужно оформление для группы вконтакте (аватарка и обложка) Тематика "Ставки на спорт" Нужно что то простое, строгое и со вкусом.
Дизайн Сайта+Лендинга аренда залов/переговорных
1. необходимом сделать адаптивный дизайн по модульной сетке под мониторы, планшеты, мобильники.
2. дизайн выдержать в стилистике нашего сайта
3. Сделать дизайн - 13 экранов лендинга - аренда залов/переговорных (см. картинка-2)
4. Сделать дизайн - 4 экрана внутренних страниц лендинга аренда залов (см. картинка-3)
5. Сделать дизайн - 1 стр на каждом из 9 оставшихся залов. Итого 9 страниц.
6. Сделать дизайн - О компании, Новостная лента, Наша команда, Горячая линия с директором. (см. прикрепленные файлы)
7. Сроки 9 дней.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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