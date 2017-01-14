Дизайн Сайта+Лендинга аренда залов/переговорных

$210
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок355 просмотров

1. необходимом сделать адаптивный дизайн по модульной сетке под мониторы, планшеты, мобильники.

2. дизайн выдержать в стилистике нашего сайта

3. Сделать дизайн - 13 экранов лендинга - аренда залов/переговорных (см. картинка-2)

4. Сделать дизайн - 4 экрана внутренних страниц лендинга аренда залов (см. картинка-3)

5. Сделать дизайн - 1 стр на каждом из 9 оставшихся залов. Итого 9 страниц.

6. Сделать дизайн - О компании, Новостная лента, Наша команда, Горячая линия с директором. (см. прикрепленные файлы)

7. Сроки 9 дней. 

8 лет назад
Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

BulavaMikalai
Николай 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$210
12 дней
Как всегда Николай сделал все отлично! приятно с ним работать. Все делается быстро, правки вносятся так же быстро. Рекомендую. Приятное общение!
И в очередной раз отличное сотрудничество. Шикарные прототипы, приятное общение, все четко и хорошо. Заказчик держит слово. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

BulavaMikalai
Николай 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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