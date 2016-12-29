Нужно сделать грамотный продающий дизайн для одностраничника по тематике "корпусная мебель". Требования к качеству выполнения работ высоки - ориентирование на http://lp4lp.ru/ . Объем, вовлеченность в каждый блок, картинку и оформление. Каждое решение должно быть эффективным ...
Дизайн информационного сайта
Добрый день!
Нужен дизайн информационного сайта (статейника) на разную тематику, главная и 4 внутренние.
Если бюджет и сроки устраивают, готов обсудить Т3 в личке.
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