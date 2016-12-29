Дизайн информационного сайта

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Завершен1 заявка153 просмотра

Добрый день!

Нужен дизайн информационного сайта (статейника) на разную тематику, главная и 4 внутренние.

Если бюджет и сроки устраивают, готов обсудить Т3 в личке.

8 лет назад
TpaBkuH
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$250
6 дней
Получил хороший дизайн. Все пожелания были учтены и реализованы. Рекомендую Андрея как профессионала своего дела.
Не первый раз работаю с Дмитрием, могу порекомендовать его как отличного заказчика) Всегда на связи, оперативное согласование и своевременная оплата)

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bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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