Нужно создать 1 шаблока под Wordpressскроки 1 неделья по ссылкам ниже уже есть готовый дизайн его надо будет не много изменить в шаблоне Experimental Page Layout Inspired by Flipboard надо будет доавить ; ...
Фоновое изображение для страницы на Facebook
Для человека участвующего в двух совершенно разных проектах необходимо создать фоновое изображение для личной страницы на facebook, чтобы было понятно что это за проекты и выглядело креативно.
Проекты:
1) Производство уличных печей-барбекю
2) Разработка сайтов "под ключ"
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