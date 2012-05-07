Нужно создать 1 шаблока под Wordpressскроки 1 неделья по ссылкам ниже уже есть готовый дизайн его надо будет не много изменить в шаблоне Experimental Page Layout Inspired by Flipboard надо будет доавить ; ...
Новогодняя HTML форма письма (нарисовать и сверстать)
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Для компании http://translator.spb.ru/ необходимо нарисовать новогоднюю версию корпоративного письма с поздравлением
По почтовым адресам Клиентов будет отправлено письмо с поздравлением и приглашением участвовать в небольшом опросе Скриншоты примера письма прикрепил.В ответе цена, срок. Желательно 29 числа чтобы мы уже отправили.
Спасибо!
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