Нужно создать 1 шаблока под Wordpressскроки 1 неделья по ссылкам ниже уже есть готовый дизайн его надо будет не много изменить в шаблоне Experimental Page Layout Inspired by Flipboard надо будет доавить ; ...
Редизайн сайта
Здравствуйте.
Нужно сделать редизайн сайта по наушникам (интернет-магазин), все блоки остаются без изменения, только меняем стилистику, цветовое оформление, иконки, баннер (условия акции остаются).
Страницы:
- Главная
- Категория
- Карточка товара
- Всплывающие окна
- Эффекты при наведении
Сайт скину в личку.
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