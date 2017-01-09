Редизайн сайта

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Завершен35 заявок280 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать редизайн сайта по наушникам (интернет-магазин), все блоки остаются без изменения, только меняем стилистику, цветовое оформление, иконки, баннер (условия акции остаются).

Страницы:

- Главная

- Категория

- Карточка товара

- Всплывающие окна

- Эффекты при наведении

Сайт скину в личку.

8 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$100
7 дней
Качественно, быстро, всегда на связи! Отличный исполнитель, в дальнейшем обязательно обращусь с подобными проектами. рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад

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