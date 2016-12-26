Нужен дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт49 заявок274 просмотра

Приветствую. Нужен дизайнер для лендинга.  

Количество страниц или блоков лендинга: до 7 блоков. 

Оставляйте скайп,стоимость,сроки.Спасибо!

8 лет назад
igarok92
Игорь 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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