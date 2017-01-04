Скопировать дизайн и функционал отсюда ekoaist.ru и натянуть на вордпресс (весь конент уже перенесен).
Адаптивный дизайн сайта
Отрисовать дизайн сайта предоставляющий услуги интернет телевидения IPTV. Главная страница и страницы личного кабинета. Интересуют расценки и примеры подобных работ.
Подробности в переписке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт http://clinicademidov.ru/ Необходимо редизайнить его в Webfolw Сроки не поджимают. Основной упор на качество и цену. В случае успешного сотрудничества будем сотрудничать постоянно, ибо есть нужда в большом количестве сайтов ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Здравствуйте. Необходим дизайн сайта по продаже дверей и окон пвх. Можно использовать цветовую гамму сайта yurkas.by Дизайн простой, должен быть стильный и "серьезный" дизайн. Прототип во вложении. Пожалуйста ваши ...Завершен8 лет назад
Нужно отредактировать шаблон этот http://addons.diafan.ru/templates/shop/adaptivnyy-magazin-chaya-i-kofe/. Поменять цвета кое где, дизайн что то добавить что то удалить, что то перенести. Опыт работы с данной CMS обязательно. Цену за работу предлагайте сразу.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Дизайн сайта согласно ТЗ.Завершен8 лет назад
Хотим поменять дизайн сайта.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Серафима. Я предоставлю логотип. Гамма сайта голубые, пастельные оттенки. Желаемый стиль - минимализм. Главная, каталог, страница товара. Страница заказа. Формы . Меню. Opencart будет. Надеюсь возьметесь. Чем скорее, ...Завершен8 лет назад
Уважаемые коллеги! Приглашаю талантливого дизайнера для отрисовки дизайн-макета сайта для небольшой студии интернет-рекламы. Объем работы. 1) Адаптивный дизайн-макет посадочной страницы (около 10 экранов). 2) Адаптивный дизайн-макет внутренней ...Завершен8 лет назад
Есть макет сайта в psd. Посмотрите вложенный файл, в макете уже есть блокнот,ручка и др, нужно сделать яркий интересный фон под блокнот, примерно как на картинке. В заявке укажите стоимость и сроки.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Здравствуйте! Требуется сделать шаблон для сайта на wordpress. Основные требования: Дизайн должен быть уникальным, т.е. не сделан на основе какого-то шаблона, а полностью отрисован и сверстан вами. PSD макет нужно будет передать мне ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад