Адаптивный дизайн сайта

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Завершен27 заявок245 просмотров

Отрисовать дизайн сайта предоставляющий услуги интернет телевидения IPTV. Главная страница и страницы личного кабинета. Интересуют расценки и примеры подобных работ.

Подробности в переписке. 

8 лет назад
tuluzaman
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

viktoriya_web
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$100
2 дня
Исполнитель отнесся со всей серьезностью к заказу. Все было выполнено в срок и на самом высоком уровне. Рекомендую.
Очень хороший и надежный заказчик, точная постановка задачи, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

viktoriya_web
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад