Дизайн-макет 2 страниц сайта и логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок328 просмотров

Уважаемые коллеги!

Приглашаю талантливого дизайнера для отрисовки дизайн-макета сайта для небольшой студии интернет-рекламы.

Объем работы.

1)    Адаптивный дизайн-макет посадочной страницы (около 10 экранов).

2)    Адаптивный дизайн-макет внутренней страницы (около 5 экранов).

3)    Логотип.

Требования к исполнителю и его работе.

1)    Опыт разработки посадочных страниц.

2)    Опыт создания адаптивного дизайна.

3)    Следование техзаданию.

4)    Работа должна пройти проверку по чек-листу.

Для работы вы получаете.

1)    Мокапы страниц.

2)    Техзадание с описанием аудитории, сайта, страниц и блоков (6 страниц текста).

3)    Чек-лист для проверки результатов (несколько десятков пунктов).

Порядок работы.

1)    Представление промежуточных результатов обязательно.

2)    Исправление ошибок и доработки в рамках техзадания – бесплатно.

3)    Исправление ошибок и доработки сверх пределов  техзадания – за дополнительную плату.

Присылайте, пожалуйста:

1)    Ссылки на примеры ваших адаптивных лендингов.

2)    Когда сможете приступить к работе и срок исполнения.

3)    Ваша цена.

Вот ориентиры с точки зрения визуального дизайна и usability:

https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/cinemacameras

http://www.apple.com/ru/iphone-6s/

Мокапы приложены к проекту, чек-лист и ТЗ высылаю исполнителю.

8 лет назад
os55
Олег 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KhilkoStas
Стас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$300
8 дней
Квалифицированный дизайнер и ответственный человек. Внимательно относится к требованиям и пожеланиям заказчика. Даже после завершения проекта помогает разрешать возникающие вопросы. Спасибо!
Был рад поработать над данным проектом, Олег очень детально подготовил ТЗ, в ходе работы давал наглядные пояснения с примерами, благодаря чему работа получилась проработанной и интересной. Никаких проблем с оплатой, всегда на связи любым удобным способом, будь то WhatsApp, Skype или Почта.

Заявки фрилансеров

KhilkoStas
Стас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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