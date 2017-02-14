Есть макет сайта в psd. Посмотрите вложенный файл, в макете уже есть блокнот,ручка и др, нужно сделать яркий интересный фон под блокнот, примерно как на картинке. В заявке укажите стоимость и сроки.
Дизайн-макет 2 страниц сайта и логотип
Уважаемые коллеги!
Приглашаю талантливого дизайнера для отрисовки дизайн-макета сайта для небольшой студии интернет-рекламы.
Объем работы.
1) Адаптивный дизайн-макет посадочной страницы (около 10 экранов).
2) Адаптивный дизайн-макет внутренней страницы (около 5 экранов).
3) Логотип.
Требования к исполнителю и его работе.
1) Опыт разработки посадочных страниц.
2) Опыт создания адаптивного дизайна.
3) Следование техзаданию.
4) Работа должна пройти проверку по чек-листу.
Для работы вы получаете.
1) Мокапы страниц.
2) Техзадание с описанием аудитории, сайта, страниц и блоков (6 страниц текста).
3) Чек-лист для проверки результатов (несколько десятков пунктов).
Порядок работы.
1) Представление промежуточных результатов обязательно.
2) Исправление ошибок и доработки в рамках техзадания – бесплатно.
3) Исправление ошибок и доработки сверх пределов техзадания – за дополнительную плату.
Присылайте, пожалуйста:
1) Ссылки на примеры ваших адаптивных лендингов.
2) Когда сможете приступить к работе и срок исполнения.
3) Ваша цена.
Вот ориентиры с точки зрения визуального дизайна и usability:
https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/cinemacameras
http://www.apple.com/ru/iphone-6s/
Мокапы приложены к проекту, чек-лист и ТЗ высылаю исполнителю.
Выбранный исполнитель
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