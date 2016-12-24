Графический дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок140 просмотров

Мне очень срочно нужен дизайнер, который сможет оформить Рождественскую рассылку автодилерам по всему миру. Это должно быть празднично и в фирменном стиле моей компании. В целом все данные есть, необходимо это красиво собрать.

8 лет назад
guest_14825916717178
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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