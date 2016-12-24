Необходим простой дизайн сайта женского клуба (в какой то степени блога). Детали исполнитель будет оговаривать с заказчиком напрямую, который ничего в IT не понимает. Сроки не горят (до 2-х недель)
Графический дизайнер
Мне очень срочно нужен дизайнер, который сможет оформить Рождественскую рассылку автодилерам по всему миру. Это должно быть празднично и в фирменном стиле моей компании. В целом все данные есть, необходимо это красиво собрать.
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