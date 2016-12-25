Оформить группу Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок246 просмотров

Добрый день!

Необходимо оформить группу Вконтакте.

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexhatis
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$6
3 дня
Рекомендую исполнителя. Хорошо проделанная работа. Алексей сделал как основное оформление, так и Новогоднее. Мне непонятно, почему некоторые другие исполнители брались за проект со сроком в 10 дней. Желаю удачи и порекомендую 2 вещи для удобной работы: 1. Сделать некое подобие технического задания, чтобы неискушенный заказчик по примеру мог описать что ему хочется видеть в каждом блоке и что собственно за элементы необходимо показать. 2. Сделать видео инструкцию как все по порядку вставить. Спасибо и - с Новым Годом!
Приятная работа!

Заявки фрилансеров

alexhatis
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад