Оформить группу Вконтакте

Рекомендую исполнителя. Хорошо проделанная работа. Алексей сделал как основное оформление, так и Новогоднее. Мне непонятно, почему некоторые другие исполнители брались за проект со сроком в 10 дней. Желаю удачи и порекомендую 2 вещи для удобной работы: 1. Сделать некое подобие технического задания, чтобы неискушенный заказчик по примеру мог описать что ему хочется видеть в каждом блоке и что собственно за элементы необходимо показать. 2. Сделать видео инструкцию как все по порядку вставить. Спасибо и - с Новым Годом!