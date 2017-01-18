Дизайн сайта под bootstrap верстку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок242 просмотра

Необходимо разработать дизайн для сайта компании по подбору персонала.

Крайне желательно чтобы он легко совмещался с бутстрап сеткой.

Сам сайт на стадии разработки но основная структура готова:

http://946683.citymoto.web.hosting-test.net/en

Также прикреплено структуру по ТЗ.

Прошу указать Ваши предложения по ценам и срокам.

С уважением!

Bootstrap
8 лет назад
web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$50
4 дня
Быстро и качественно! Всем рекомендую!
100% рекомендую!!! Хороший заказчик, оплата вовремя, связь отличная!!!!!

Заявки фрилансеров

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад