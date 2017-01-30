Дизайн главной страницы (редизайн старого убогого сайта)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок213 просмотров

Добрый день, есть задача переделать существующий старый сайт проектной компании (поставка промышленного оборудования для пищевых производств). Сайт создавался неспециалистами в 90-х годах, соответственно, выглядит ужасно. Сейчас задача стоит согласовать общую стилистику и начинаем с главной страницы. Блоки главной страницы и текстовое и графическое наполнение - мы собрали. Более детальная постановка задачи на переделку главной страницы приведена по ссылке:

 https://docs.google.com/document/d/1GwlD0GjUw081ujaN_HRTDP94ng5MLdQy2pBuRew6Uh4/edit

(в случае если документ не открывается сразу - прошу просто запросить доступ с вашего гугл аккаунта или емейл другого сервиса но привязанного к гугл).

Стоимость: 5000 рублей за дизайн главной страницы

Срок: до 5 дней, тк задача максимально упрощена

Оплата: напрямую по факту выполнения (ЯД, вебмани, Киви, на карту, Золотая корона)

Для оперативности прошу сообщайте скайп

8 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$70
4 дня
Все пожелания выполнены, заказ сдан, Рекомендую
Отличный заказчик, быстрая оплата, грамотное тз, Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад

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