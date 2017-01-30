Дорисовать 3 страницы макета, прошлый исполнитель подвел не до делал. Оставляйте ваши контакты.
Дизайн главной страницы (редизайн старого убогого сайта)
Добрый день, есть задача переделать существующий старый сайт проектной компании (поставка промышленного оборудования для пищевых производств). Сайт создавался неспециалистами в 90-х годах, соответственно, выглядит ужасно. Сейчас задача стоит согласовать общую стилистику и начинаем с главной страницы. Блоки главной страницы и текстовое и графическое наполнение - мы собрали. Более детальная постановка задачи на переделку главной страницы приведена по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1GwlD0GjUw081ujaN_HRTDP94ng5MLdQy2pBuRew6Uh4/edit
(в случае если документ не открывается сразу - прошу просто запросить доступ с вашего гугл аккаунта или емейл другого сервиса но привязанного к гугл).
Стоимость: 5000 рублей за дизайн главной страницы
Срок: до 5 дней, тк задача максимально упрощена
Оплата: напрямую по факту выполнения (ЯД, вебмани, Киви, на карту, Золотая корона)
Для оперативности прошу сообщайте скайп
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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