Дизайн главной страницы (редизайн старого убогого сайта)

Добрый день, есть задача переделать существующий старый сайт проектной компании (поставка промышленного оборудования для пищевых производств). Сайт создавался неспециалистами в 90-х годах, соответственно, выглядит ужасно. Сейчас задача стоит согласовать общую стилистику и начинаем с главной страницы. Блоки главной страницы и текстовое и графическое наполнение - мы собрали. Более детальная постановка задачи на переделку главной страницы приведена по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1GwlD0GjUw081ujaN_HRTDP94ng5MLdQy2pBuRew6Uh4/edit

(в случае если документ не открывается сразу - прошу просто запросить доступ с вашего гугл аккаунта или емейл другого сервиса но привязанного к гугл).

Стоимость: 5000 рублей за дизайн главной страницы

Срок: до 5 дней, тк задача максимально упрощена

Оплата: напрямую по факту выполнения (ЯД, вебмани, Киви, на карту, Золотая корона)

Для оперативности прошу сообщайте скайп