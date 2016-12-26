Сделать простой фон для сайта

Вот в таком стиле будет шапочка http://armada.dream-demo.com/features/fancy-titles/semitransparentlight/?dt_demo_skin=skin01%2Bleft%2Bboxed Вот на этом сайте www_angels24_kz на странице "Поддержка сайта" Можно использовать клипарт. Возможно в шапке должен быть человек, который сидит и работает за компьютером.