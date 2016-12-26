Сделать простой фон для сайта

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок160 просмотров

есть готовый фон. Нужно сделать аналогичный фон заменив пару элементов.  (небесный бекграунд, на нем самолет, паспорт и глобус)

Указывайте в заявке свой скайп. Нужно срочно сделать сегодня до обеда, желательно еще раньше

8 лет назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ocman
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Сделал очень быстро и качественно именно то что я хотел. До мельчайших подробностей, даже правок не пришлось вносить! Рекоммендую!
Все отлично, сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ocman
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга по ремонту и обслуживанию

    Добрый день, нам нужен дизайн лендинга по ремонту и техническому обслуживанию * Автоматических раздвижных дверей * Автоматических секционных и скоростных ворот * Рольставней * Шлагбаумов Прототип прикрепил.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать простой фон сайта

    $5

    Для визового сайта необходимо сделать небесный фон размеры 1600 × 400px на нем разместить самолет, паспорт, глобус, визы - что-то из этого. Можна ейфелевая башня, статуя свободы, вобщем банальщина.. Выберу предложение с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Шапка и аватар сообщества вк "Тайная комната"

    Необходимо нарисовать аватар и шапку сообщества "тайная комната".  Полный простор для мысли художника, однако, хотелось бы видеть чего-то одновременно завораживающего и волшебного. Да не обругают меня дорогие мастера за такое детальное и подробное ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать шапочку для страницы

    Вот в таком стиле будет шапочка http://armada.dream-demo.com/features/fancy-titles/semitransparentlight/?dt_demo_skin=skin01%2Bleft%2Bboxed Вот на этом сайте www_angels24_kz на странице "Поддержка сайта" Можно использовать клипарт. Возможно в шапке должен быть человек, который сидит и работает за компьютером.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отрисовка адаптива 1200 / 768 / 320 по имеющемуся дизайну 1440px

    Что будет предоставлено исполнителю: 1) Отрисованный дизайн 1440px (psd будут отданы исполнителю для ускорения работы). 2) Прототипы разрешений 320 и 768 3) Для примера будут выданы отрисованные дизайны 1200 / 768 / ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать презентацию компании в .pdf

    По информации сайта http://profftrans.ru сверстать презентацию компании в pdf-файле.  Фактический состав презентации — вся информация с сайта, кроме договора, заявки и карты. Должны быть контакты, кнопка «связаться» со ссылкой на сайт. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн главной страницы сайта

    Вот этот сайт: http://dia-f.ru/ . Фон нужно сделать белым, зеленые колонки справа-слева не нужны. Общая цветовая схема должна соответствовать цветам логотипа - корпоративный стандарт. В шапке нужно сохранить логотип. Адреса, телефоны ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обработать логотипы игр для наполнения на сайт

    Для разделов на сайт нужно подобрать и обработать логотипы популярных игр.Пример https://mmo-coins.ru , http://5aden.ru и т.д.Количество логотипов: 20Размер: 200*200 px Вам даю только название игр, а вы сами ищите (с этим проблем не возникнет) ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для кампании на Boomstarter

    Сделать дизайн для кампании на Boomstarter. Выглядеть по структуре должно так:  https://boomstarter.ru/projects/179974/foxwood_-_idealnaya_razdelochnaya_doska Буду выбирать только тех, кто с портфолио, кого выберу, уже с тем подробное ТЗ

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад