Концепция.В этом году мы будем дарить клиентам снежинки. Концепция -Вы уникальны, особенны, для нас нет такого другого клиента, как нет одинаковых снежинок. Что мы дарим клиентам.По базе адресов будем делать рассылку, которая будет вестина виртуальную ...
Дизайн для кампании на Boomstarter
Сделать дизайн для кампании на Boomstarter.
Выглядеть по структуре должно так:
https://boomstarter.ru/projects/179974/foxwood_-_idealnaya_razdelochnaya_doska
Буду выбирать только тех, кто с портфолио, кого выберу, уже с тем подробное ТЗ
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