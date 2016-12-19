Дизайн для кампании на Boomstarter

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок205 просмотров

Сделать дизайн для кампании на Boomstarter.

Выглядеть по структуре должно так: 

https://boomstarter.ru/projects/179974/foxwood_-_idealnaya_razdelochnaya_doska

Буду выбирать только тех, кто с портфолио, кого выберу, уже с тем подробное ТЗ

8 лет назад
mkhaibaev
Махач 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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