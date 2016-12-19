Нужны доработки по сайту. Срок выполнения 1 день. Список задач по lp1.migliori.ru на 19.12 Доработать Web версиюСделать мобильную версиюБольшой список проектов, если получится с этим проектом, то будем привлекать к более серьезным ...
Небольшая работка по правке макета для пдф каталога
1 Нужно сделать небольшой футер для уже готового каталога, который генерируется на сайте, и 2 нужно сделать иконку одну типа Запатентовано
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