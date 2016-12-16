1) Детальный прототип есть. 2) ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕЙМЕРА-ДИЗАЙНЕРА! Не играешь в csgo или в доту или в lol? Стой, НЕ добавляйся! 3) Бюджет за 1 вариант главной 5-8000 руб Срок – 2 дня ...
Разработка и отрисовка дизйна email-рассылки
Требуется творческий и талантливый дизайнер для создания дизайна и его отрисовки тематической email-рассылки.
Подробное техническое задание во вложении.
Жду Ваших откликов!
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