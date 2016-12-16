Разработка и отрисовка дизйна email-рассылки

Нужен толковый web-дизайнер, кто реализует одностраничник по типу unbouncepages.com/medicli... , www.arztmillennium.at/#le... , conceptbeans.co.uk/medipr... и в таком же стиле. Это часть большого проекта для нашего сайта – клиники Лимфатек. Если мы сработаемся, то обсудим работу над всем сайтом. наш сайт ...