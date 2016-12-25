Дизайн главной страницы сайта

Привет. Есть скрипт H-Script под инвестиционный проект. Нужно сделать дизайн сайта и кабинета под него. Вот похожий пример дизайна сайта: https://stillweb.me/portfolio/show/34/hyiper Пример кабинета: https://pp.vk.me/c604817/v604817368/1af74/US9PzGSOf9A.jpg Сделать нужно нечто похожее. Пишите если у вас есть опыт ...