Дизайн главной страницы сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок1130 просмотров
#1$50
#2$20

ТЗ во вложении

Дата приема заявок до 22/12/2016

Спасибо

С меня оплата + отзыв

Бриф не дает приеденить сюда поэтому лежит тут - 

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победители конкурса

Lina_mavrina
Лина 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
Отличный дизайн, коммуникация, быстрые правки, постоянный коннект - я доволен
Интересно было работать над проектом, спасибо. Отличный заказчик, рекомендую!
TRyARS
Эльдар 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#2
Спасибо большое!
Интересная задача и быстрое решение любых вопросов. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lina_mavrina
Лина 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
TRyARS
Эльдар 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#2

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