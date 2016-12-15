Дизайн лендинга

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Закрыт34 заявки275 просмотров

Нужно разработать дизайн лендинга. 

Прототипы во вложении. 

Сроки, стоимость? 

Первый экран мы бы хотели увидеть без предоплаты.

8 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров