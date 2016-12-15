Задача создать единую айдентику для 4 элементов в личном блоге ВК (не компания, а человек) • Новый формат "Шапка" • Общий стиль постов в ленте ...
Технический дизайнер. Отрисовка коммерческого предложения
Данное задание нестандартное и требует отрисовать дизайн для коммерческого предложения (3 страницы).
Подробное описание во вложении + есть готовая концепция, которую нужно слегка развить.
Ждем ваших откликов!
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