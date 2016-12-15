Технический дизайнер. Отрисовка коммерческого предложения

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок160 просмотров

Данное задание нестандартное и требует отрисовать дизайн для коммерческого предложения (3 страницы). 

Подробное описание во вложении + есть готовая концепция, которую нужно слегка развить. 

Ждем ваших откликов! 

8 лет назад
RimmaM
Римма 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать шаблон письма для почтовых рассылок.

    День добрый, необходимо создать 5 html шаблонов для корпоративных почтовых рассылок, используя корпоративные фото, лого и прочее.  Чтобы наши письма приходили нашим партнерам в достойном и качественном формате.

    HTML
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    $5

    Во вложении исходник картинки. Нужно отрисовать картинку слоями (четыре слоя). Результат - фон на сайт "молекулярная сетка". Я начал, для примера.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо создать 2 рекламных баннера

    Необходимо качественно создать 2 рекламных баннера размером 970 x 600 pixels для покупателей США. Баннер №1: На заднем плане Рождество (елка, праздник и т.д.) без фокусировки, т. е. как бы в размытом виде. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка дизайна одностраничника

    $31

    Нужно нарисовать дизайн лэндинга. Есть подробнейший макет и даже с элементами дизайна. На макет можно посмотреть тут: https://app.moqups.com/Imarpol/0kuJRqXsLf/view Срок максимум 48 часов. Лучше меньше. Если вы считаете, что вам нужно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта молочной продукции

    $50

    Необходимо разработать несложный дизайн сайта и 2 в внутренних страниц (список продуктов и просмотр продукта) для компании ООО"Добрая вода" . (вся информация во вложении) Пожелания от заказчика: Для примера http://vkusvill.ru главная страница- ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать лендинг

    Добрый день. Необходимо нарисовать лендинг для сайта инфографики. Время очень ограничено. Сайт-одностраничник, ничего сложного

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад