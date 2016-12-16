Дизайн сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка169 просмотров

Во вложении исходник картинки.

Нужно отрисовать картинку слоями (четыре слоя). Результат - фон на сайт "молекулярная сетка".

Я начал, для примера.

8 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lilora
Лариса 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$5
1 день
Лариса, ответственно подошла к работе. Выполнила все в срок.
Денис - адекватный заказчик, четко ставит задачу, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

lilora
Лариса 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
8 лет назад

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