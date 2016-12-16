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Дизайн сайта
Во вложении исходник картинки.
Нужно отрисовать картинку слоями (четыре слоя). Результат - фон на сайт "молекулярная сетка".
Я начал, для примера.
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