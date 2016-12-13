Ре-дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок281 просмотр

Есть действующий сайт-каталог. Нужно сделать его ре-дизайн. Вся структура сохраняется, нужно просто обновить некоторые элементы дизайна.  Есть подробное задание что и как изменять.

Для просчета стоимости работы, обращайтесь за подробным заданием.

8 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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