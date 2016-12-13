Сделать дизайн лендинга

Бюджет реальный, готовы заплатить до 50 т.р. за дизайн лендинга и до 80 т.р.за дизайн с версткой. Все зависит от уровня ваших работ. Разыскивается настоящий профессионал. Который способен доносить смыслы при помощи дизайна и который готов погрузиться в проект и создать нестандартный дизайн, который будет отвечать потребностям пользователей. Начинающих и тех кто работает на потоке просьба не писать.

Есть прототип лендинга. Нужно сделать профессиональный дизайн.

Тематика: Онлайн курс по стилю. Девушек учат стилисты, как подбирать одежу и выглядеть хорошо каждый день.

Целевая аудитория: девушки с проблемой "опять нечего надеть"

Если вы прочитали текст то начните свой ответ со слов: "Я готов помочь"

Присылайте примеры ваших дизайнов, желательно по темам: красота, стиль, мода

Пишите цену за вашу работу и сколько времени вам нужно на создание дизайна