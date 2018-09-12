Дизайн уникальный. В общем слетел дизайн, попробовал поправить самостоятельно (из шаблона, который загружен в корневую папку). Почти получилось, но некоторые моменты не поправились. Видимо, сам шаблон изменялся. В общем, шапка немного съехала и логотип ...
Дизайн сайта, для компании обслуживающей и распространяюще медтехнику.
Нужно разработать дизайн сайта и подправить старый логотип под его новый вид.
Сайт содержит 12 страниц
Подробное ТЗ указано в файле.
Предпочтение будет отдано исполнителю с хорошим портфолио.
Оплата - желательно "Яндекс.Деньги".
P.S.
Замечание по ТЗ - система шестеренок в главном меню, при его альтернативном отображении подлежит обсуждению, хотелось бы сделать это при помощи GIF-анимации имитирующей движение шестеренки.
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