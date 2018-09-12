Дизайн сайта, для компании обслуживающей и распространяюще медтехнику.

Нужно разработать дизайн сайта и подправить старый логотип под его новый вид.

Сайт содержит 12 страниц

Подробное ТЗ указано в файле.

Предпочтение будет отдано исполнителю с хорошим портфолио.

Оплата - желательно "Яндекс.Деньги".

P.S.