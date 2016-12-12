Редизайн шаблона ocStore-2.1 + калькулятор плитки

Повысить юзабилити интернет-магазина – сделать легкий косметический ремонт шаблона сайта , привести все к одному красивому стилю. (В ТЗ подробные примеры: как хочу и что хочу и где посмотреть примеры).

Движок сайта магазина ocStore-2.1.0.2.1 – стандартный шаблон

Задание №1 – Изменить шапку сайта на более привлекательную и информативную.

Задание №2 – Сверстать и оформить блок HTML наши преимущества

Задание №3 – Изменить вид и цвет кнопки «В корзину» в списке товаров, на более привлекательный

Задание №4 – Улучшить презентабельность категорий на главной странице

Задание №5 – Улучшить презентабельность модуля оценки магазина

Задание №6 – Сверстать и оформить блок HTML наши преимущества

Адрес сайта и подробнее про задание смотреть ТЗ в прикрепленном файле

Калькулятор расчета зеркальной плитки:

Текущий калькулятор zerkalmarket.by/calc – не совсем информативный, не умеет

предлагать варианты раскладки плитки, и не умеет подбирать размеры

плитки (делать подбор размера) под укладку плитки ромбом, квадратом с

максимальным совпадением по требуемым размерам.

Задача 1 сверстать и оформить, калькулятор расчета плитки с расширенным

функционалом, для вставки в HTML страничку сайта магазина

подробнее про задание смотреть ТЗ в прикрепленном файле