Добрый день! Нужен хороший современный дизайн для сайта строительной компании. Пример того что нравится: http://www.terem-pro.ru/ особенно первый экран. http://www.zod.ru/ - удобный выбор категорий домов + хороший каталог проектов http://stroy.aspro-demo.ru/ блок подбор проекта ...
Нарисовать картинку для шапки сайта.
Отрисовать шапку сайта:
1. Для десктоп она будет интерактивна (ссылки будут активны)
2. Для адаптивной версии под мобильные просто картинка без ссылок.
Картинка нужна на подобие шапки на данном сайте:
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