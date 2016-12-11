Нарисовать картинку для шапки сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок211 просмотров

Отрисовать шапку сайта:

1. Для десктоп она будет интерактивна (ссылки будут активны)

2. Для адаптивной версии под мобильные просто картинка без ссылок.

Картинка нужна на подобие шапки на данном сайте:

http://okna-ovd.ru/

8 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров