взять красивый шаблон на вешу усмотрение, унифицировать его, что бы он хорошо продвигался (поисковики) в будущем конкретно мне нужно чтобы люди там смотрели смешные/интересные видео ролики. если вам есть что предложить - замечательно. ...
Дизайн лендинга
Требуется нарисовать дизайн лендинга по мрамору
ТЗ есть, вышлю исполнителю.
Примеры работ обязательно.
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