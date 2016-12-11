Дизайн строительного сайта + 3Д отрисовка домов

Добрый день! Нужен хороший современный дизайн для сайта строительной компании. Пример того что нравится:

http://www.terem-pro.ru/ особенно первый экран.

http://www.zod.ru/ - удобный выбор категорий домов + хороший каталог проектов

http://stroy.aspro-demo.ru/ блок подбор проекта + категории + иконки + о компании и консультация

http://polyunion.myjino.ru/ также нравится главный экран и стиль иконок

Компания "Соверест" занимается строительством каркасный, брусовых, каменных (из кирпича и из блоков), бревенчатых домов. Работаем как по готовым проектам, так и выполняем индивидуальное проектирование. Строим под ключ от фундамента до отделки. Опыт бригад от 7 лет, работаем без предоплаты, гарантия от 15 лет, кредит 14%, заморозим зимние цены на заказ до 01,01,2017, бесплатно сломаем старый дом и уберем мусор.

Просьба скинуть ссылку на ваши примеры работ.