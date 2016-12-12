Отредактировать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки295 просмотров

Нужно отредактировать лендинг.

1. изменить логотип.

2. изменить подкартинку (что поставить я дам)

3. переписать перечень услуг

4. исправить тексты КАК МЫ РАБОТАЕМ (тексты будут высланы готовые)

5. убрать все фото

6. Добавить проекты в ПРОЕКТЫ. (ссылки будут из ютуба). Зафиксировать главный ролик (я покажу)

7. Добавить партнеров (лого дам)

8. Измненить итоговую картинку внизу.

9. Изменить текст ПРИ заказе...

10. изменить логотип внизу.

http://www.invisintezis.ru/

от вас 

1. цена

2. срок.

3. предложения по изменению.

4. ваши работы.

8 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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