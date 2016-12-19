Добавить меню в шапке

Здравствуйте, задача разместись на действующем сайте меню, юзабилити специалист настойчиво предлагает добавить на сайте что менюшка была сразу доступна, сайт - http://intertex-ua.com/ , вариант размещение перед слайдом , на скрине прикрепленном указал, нужно у кого есть готовый вариант меню, прилепить к этому сайту, желательно цвета поставить под сайт, что увидели сразу визуализацию.

Пункты для меню

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UPDATE: Задание попало не в ту категорию, задание для ДИЗАЙНЕРА. Нужно будет на примере показать и в результате только psd отправить