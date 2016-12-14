Главная страница для интернет-сервиса, landing page

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Завершен38 заявок258 просмотров

День добрый!

Нужна одна страница для интренет-сервиса (биллинг). На странице должно быть два блока: что мы предлагаем и наши преимущества. А так же форма для авторизации-регистрации. 

Сразу прошу указывать цену и сроки. 

8 лет назад
DerParol
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$70
1 день
Василий точно понял задание, выполнил его в срок. Продолжаем сотрудничество по другим проектам. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество и интересный проект. Понравилось работать с Иваном. Задания понятные и оплата быстрая :)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад