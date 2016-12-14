Отрисовать шапку сайта: 1. Для десктоп она будет интерактивна (ссылки будут активны) 2. Для адаптивной версии под мобильные просто картинка без ссылок. Картинка нужна на подобие шапки на данном сайте: ...
Главная страница для интернет-сервиса, landing page
День добрый!
Нужна одна страница для интренет-сервиса (биллинг). На странице должно быть два блока: что мы предлагаем и наши преимущества. А так же форма для авторизации-регистрации.
Сразу прошу указывать цену и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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