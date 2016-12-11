Создать продающий лендинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок290 просмотров

Требуется готовый лендинг ,простой,доступный,стильный,оптимизированный .Тематика похудение.Для продажи 1 продукта (био добавки). Срок выполнения 2 недели.  

Пример: http://b.pbk20.org/?a_aid=54327558456e3&a_bid=ese6zou6&vid=bda3cf00913cb46c39be7ecda9f41dac&a_cid=d363bb91&a_chan=g6uyvN&nscp=20&nsca=0&nsvt=-1&a_cc=DE&e_com=1

8 лет назад
Veroniks
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров