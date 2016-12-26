Отрисовать шапку сайта: 1. Для десктоп она будет интерактивна (ссылки будут активны) 2. Для адаптивной версии под мобильные просто картинка без ссылок. Картинка нужна на подобие шапки на данном сайте: ...
Разработать дизайн сайта
Добрый день.
Требуется разработать дизайн двух сайтов.
1 - корпоративный сайт
2 - интернет магазин.
Сайты между собой отличаются только тем, что в интернет магазине есть корзина, а в корпоративном нет.
Первый сайт содержит каталог, второй еще и корзину.
Дизайн сайта должен быть строгий, корпоративный.
Верстаться будет под bootstrap, сделать надо 6-7 страниц максимального размера и главную шириной 320, вид с мобильного.
Оплата желательно через QIWI кошелек.
Более подробное ТЗ скину выбранным исполнителям.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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