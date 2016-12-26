Разработать дизайн сайта

Добрый день.

Требуется разработать дизайн двух сайтов.

1 - корпоративный сайт

2 - интернет магазин.

Сайты между собой отличаются только тем, что в интернет магазине есть корзина, а в корпоративном нет.

Первый сайт содержит каталог, второй еще и корзину.

Дизайн сайта должен быть строгий, корпоративный.

Верстаться будет под bootstrap, сделать надо 6-7 страниц максимального размера и главную шириной 320, вид с мобильного.

Оплата желательно через QIWI кошелек.

Более подробное ТЗ скину выбранным исполнителям.