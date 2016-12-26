Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки394 просмотра

Добрый день.

Требуется разработать дизайн двух сайтов.

1 - корпоративный сайт

2 - интернет магазин.

Сайты между собой отличаются только тем, что в интернет магазине есть корзина, а в корпоративном нет.

Первый сайт содержит каталог, второй еще и корзину.

Дизайн сайта должен быть строгий, корпоративный.

Верстаться будет под bootstrap, сделать надо 6-7 страниц максимального размера и главную шириной 320, вид с мобильного.

Оплата желательно через QIWI кошелек.

Более подробное ТЗ скину выбранным исполнителям.

Bootstrap
8 лет назад
Coder777
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$250
7 дней
Серафима выполнила уже третий заказ на 5+ Рекомендую. Соблюдение сроков и требований ТЗ. Всегда идет на встречу.
Работаю с Дмитрием не первый и не второй раз:) и всегда все безупречно. Проекты интересные. Оплата четко. Все как в техзадании. СПАСИБО!!! Жду с нетерпением новых проектов:)

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать картинку для шапки сайта.

    Отрисовать шапку сайта: 1. Для десктоп она будет интерактивна (ссылки будут активны) 2. Для адаптивной версии под мобильные просто картинка без ссылок. Картинка нужна на подобие шапки на данном сайте: ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать продающий лендинг

    $100

    Требуется готовый лендинг ,простой,доступный,стильный,оптимизированный .Тематика похудение.Для продажи 1 продукта (био добавки). Срок выполнения 2 недели.   Пример: http://b.pbk20.org/?a_aid=54327558456e3&amp;a_bid=ese6zou6&amp;vid=bda3cf00913cb46c39be7ecda9f41dac&amp;a_cid=d363bb91&amp;a_chan=g6uyvN&amp;nscp=20&amp;nsca=0&amp;nsvt=-1&amp;a_cc=DE&amp;e_com=1

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Главная страница для интернет-сервиса, landing page

    День добрый! Нужна одна страница для интренет-сервиса (биллинг). На странице должно быть два блока: что мы предлагаем и наши преимущества. А так же форма для авторизации-регистрации.  Сразу прошу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн строительного сайта + 3Д отрисовка домов

    $65

    Добрый день! Нужен хороший современный дизайн для сайта строительной компании. Пример того что нравится: http://www.terem-pro.ru/ особенно первый экран. http://www.zod.ru/ - удобный выбор категорий домов + хороший каталог проектов http://stroy.aspro-demo.ru/ блок подбор проекта ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется нарисовать дизайн лендинга по мрамору ТЗ есть, вышлю исполнителю. Примеры работ обязательно.

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Формат рекламы Vast

    взять красивый шаблон на вешу усмотрение, унифицировать его, что бы он хорошо продвигался (поисковики) в будущем конкретно мне нужно чтобы люди там смотрели смешные/интересные видео ролики. если вам есть что предложить - замечательно.  ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад