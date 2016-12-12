Отрисовать шапку сайта: 1. Для десктоп она будет интерактивна (ссылки будут активны) 2. Для адаптивной версии под мобильные просто картинка без ссылок. Картинка нужна на подобие шапки на данном сайте: ...
Дизайн Landing Page
Нужен дизайн лэндинга для медицинской клиники. Есть готовый макет. Предоставим дизайны которые нравятся. Работа с готовым контентом.
Заявки фрилансеров
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