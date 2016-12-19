Дизайн главной страницы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок998 просмотров
#1$70

ТЗ во вложении

Дата приема заявок до 19/12/2016

Спасибо

С меня оплата + отзыв

Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату )

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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