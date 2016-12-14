Отрисовать шапку сайта: 1. Для десктоп она будет интерактивна (ссылки будут активны) 2. Для адаптивной версии под мобильные просто картинка без ссылок. Картинка нужна на подобие шапки на данном сайте: ...
Поправить шаблон на юкозе
Дизайн уникальный. В общем слетел дизайн, попробовал поправить самостоятельно (из шаблона, который загружен в корневую папку). Почти получилось, но некоторые моменты не поправились. Видимо, сам шаблон изменялся.
В общем, шапка немного съехала и логотип не отображается.
Все файлы есть на хостинге.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать дизайн: 1 страница на главную ( лендинг пейдж) 1 страница стартовая для раздела ( тоже типа лендинг пейдж, упрощенный вариант) Также нужен небольшой редизайн 10 страниц сайта в кабинете пользователя. ...Завершен8 лет назад
Повысить юзабилити интернет-магазина – сделать легкий косметический ремонт шаблона сайта, привести все к одному красивому стилю. (В ТЗ подробные примеры: как хочу и что хочу и где посмотреть примеры). Движок ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Нужен дизайн лэндинга для медицинской клиники. Есть готовый макет. Предоставим дизайны которые нравятся. Работа с готовым контентом.Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно отредактировать лендинг. 1. изменить логотип. 2. изменить подкартинку (что поставить я дам) 3. переписать перечень услуг 4. исправить тексты КАК МЫ РАБОТАЕМ (тексты будут высланы готовые) 5. убрать все ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, задача разместись на действующем сайте меню, юзабилити специалист настойчиво предлагает добавить на сайте что менюшка была сразу доступна, сайт - http://intertex-ua.com/ , вариант размещение перед слайдом , на скрине прикрепленном указал, нужно у кого есть ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Требуется разработать дизайн двух сайтов. 1 - корпоративный сайт 2 - интернет магазин. Сайты между собой отличаются только тем, что в интернет магазине есть корзина, а в корпоративном ...Завершен8 лет назад
- $100
Требуется готовый лендинг ,простой,доступный,стильный,оптимизированный .Тематика похудение.Для продажи 1 продукта (био добавки). Срок выполнения 2 недели. Пример: http://b.pbk20.org/?a_aid=54327558456e3&a_bid=ese6zou6&vid=bda3cf00913cb46c39be7ecda9f41dac&a_cid=d363bb91&a_chan=g6uyvN&nscp=20&nsca=0&nsvt=-1&a_cc=DE&e_com=1Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт8 лет назад
День добрый! Нужна одна страница для интренет-сервиса (биллинг). На странице должно быть два блока: что мы предлагаем и наши преимущества. А так же форма для авторизации-регистрации. Сразу прошу ...Завершен8 лет назад