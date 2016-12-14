Поправить шаблон на юкозе

Дизайн уникальный. В общем слетел дизайн, попробовал поправить самостоятельно (из шаблона, который загружен в корневую папку). Почти получилось, но некоторые моменты не поправились. Видимо, сам шаблон изменялся.

В общем, шапка немного съехала и логотип не отображается.

Все файлы есть на хостинге.