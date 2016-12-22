Веб-дизайн сайта

Нужно сделать дизайн:

1 страница на главную ( лендинг пейдж)

1 страница стартовая для раздела ( тоже типа лендинг пейдж, упрощенный вариант)

Также нужен небольшой редизайн 10 страниц сайта в кабинете пользователя.

Тематика сайта: биржа криптовалют, платежный сервис. Нужен простой, но стильный бизнес дизайн.

При подаче заявки указывайте примерную цену за данную работу и ссылку на портфолио.

Чьи работы понравятся, напишу в личку и скину ссылку на сайт с которым нужно будет работать и закажу для начала дизайн одной из необходимых страниц (стартовая страница для раздела "электронный кошелек").

Понравится предложенный Вами вариант для этой страницы, заказываю все остальное и дальше работаем.