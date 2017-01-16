Дизайн сайта

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка102 просмотра

Нужно сделать дизайн, 1 главной на 1 экран, и 5 страницы. Прототип мы сделали и бриф есть, могу скинуть в ЛС. 

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$75
3 дня
Качество работы на 100%. Делает с умом, красиво, креативно. Работа сделана полностью, единственно со сроками – проблемы. В целом благодарю. Работаем дальше!
Спасибо за еще один проект)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад