Дизайн для сервиса loot.farm

Необходимо разработать дизайн для сервиса по автоматическому обмену игровыми предметами из CS:GO.

Альфа-версия проекта запущена по адресу loot.farm

Необходим привлекательный дизайн в современном стиле.

Сервис должно быть удобно использовать на любых мобильных и настольных устройствах.

Отдается предпочтение дизайнерам которые реально посмотрят сайт, напишут какие-то свои начальные идеи или мысли, а не просто отправляющие один текст во все новые проекты.

Желательно опыт работы в теме CS:GO.