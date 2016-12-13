Новогодняя шапка для сайта

сайт http://mrtmibs.ru/

нужно нарисовать новогоднюю шапку, которая потом будет подложена как на рисунке

учесть что на мобильниках шапка немного другая

В шапке больше позитива, чтоб видя ее сразу было ощущение праздника и радости - и волшебства

цена праздника не более 1500 р!