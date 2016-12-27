Дизайн уникальный. В общем слетел дизайн, попробовал поправить самостоятельно (из шаблона, который загружен в корневую папку). Почти получилось, но некоторые моменты не поправились. Видимо, сам шаблон изменялся. В общем, шапка немного съехала и логотип ...
Дизайн сайта бассейнов
Нужно разработать дизайн для сайта бассейнов, водоемов, фонтанов.
Отталкиваться можно от данного сайта http://www.landscaperportocervo.it/uk
Структура в приложении.
Нужно нарисовать главную, страницу категории и страницу товара.
Принимаем заявки до 19.12.2016
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать дизайн: 1 страница на главную ( лендинг пейдж) 1 страница стартовая для раздела ( тоже типа лендинг пейдж, упрощенный вариант) Также нужен небольшой редизайн 10 страниц сайта в кабинете пользователя. ...Завершен8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать логотип и название для сайта с темой "потолок" в png 221х55 И фавиконку размером 512х512 и 16х16 без заднего фона. В заявке указывайте, пожалуйста, цену в ...Завершен8 лет назад
- $240
Нужно разработать дизайн сайта и подправить старый логотип под его новый вид. Сайт содержит 12 страниц Подробное ТЗ указано в файле. Предпочтение будет отдано исполнителю с хорошим портфолио. Оплата ...Завершен7 лет назад
- $70
ТЗ во вложении Дата приема заявок до 19/12/2016 Спасибо С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату )Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн для сервиса по автоматическому обмену игровыми предметами из CS:GO. Альфа-версия проекта запущена по адресу loot.farm Необходим привлекательный дизайн в современном стиле. Сервис должно быть удобно использовать ...Завершен8 лет назад
Повысить юзабилити интернет-магазина – сделать легкий косметический ремонт шаблона сайта, привести все к одному красивому стилю. (В ТЗ подробные примеры: как хочу и что хочу и где посмотреть примеры). Движок ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Нужен дизайн лэндинга для медицинской клиники. Есть готовый макет. Предоставим дизайны которые нравятся. Работа с готовым контентом.Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно отредактировать лендинг. 1. изменить логотип. 2. изменить подкартинку (что поставить я дам) 3. переписать перечень услуг 4. исправить тексты КАК МЫ РАБОТАЕМ (тексты будут высланы готовые) 5. убрать все ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, задача разместись на действующем сайте меню, юзабилити специалист настойчиво предлагает добавить на сайте что менюшка была сразу доступна, сайт - http://intertex-ua.com/ , вариант размещение перед слайдом , на скрине прикрепленном указал, нужно у кого есть ...Завершен8 лет назад