Дизайн сайта бассейнов

Дизайн уникальный. В общем слетел дизайн, попробовал поправить самостоятельно (из шаблона, который загружен в корневую папку). Почти получилось, но некоторые моменты не поправились. Видимо, сам шаблон изменялся. В общем, шапка немного съехала и логотип ...